CHP'den Ekonomik Eleştiri: 'Bu Halkı Borçla Ezen Bir Çöküş'

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, "'Nas' dediler, faiz indirdiler, sonra yüksek faizle milleti çökerttiler. Bugün Türkiye, işte o büyük çelişkinin bedelini ödüyor. Halkı faizle baş başa bıraktılar. Bir yandan dini referanslarla ahlak dersi verdiler, diğer yandan bankaları rekor karlara ulaştırdılar. Bu ekonomi modeli değil; bu halkı borçla ezen, bankaları zengin eden bir çöküş düzenidir" değerlendirmesini yaptı.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, yaptığı yazılı açıklamada, 2025'in ilk dört ayında Türkiye'deki bankaların 264,2 milyar lira net kar ettiğini, vatandaşların ise aynı dönemde 360,6 milyar lira faiz ödediğini belirterek, "Vatandaş faize çalışıyor, bankalar servet kazanıyor. Bu tablo, emeğiyle geçinmeye çalışan milyonların nasıl bir ekonomik sömürü düzenine mahkum edildiğini açıkça gösteriyor. Türkiye'de ekonomi değil, bankaların kasası büyüyor. AKP'nin millete sunduğu Türkiye tam olarak budur" ifadelerini kullandı.

Bankalara, finans kuruluşlarına, TOKİ'ye ve varlık yönetim şirketlerine olan toplam borcun 4 trilyon 843 milyar liraya ulaştığını belirten Kış, şunları kaydetti:

"Sadece 2025'in ilk beş ayında bireysel kredi ve kredi kartı borçları yüzde 19'a yakın arttı. İnsanlar artık temel ihtiyaçlarını bile borçla karşılayabiliyor. Bu borç düzeniyle ekonomiyi ayakta tutmaya çalışıyorlar ama milletin beli kırılmış durumda. Takibe düşen borçlar katlanıyor. KOBİ'lerin icralık borçları yüzde 34, tarım sektörünün borçları ise yüzde 75 oranında arttı. Üreten kesimler borca, faize, icraya sürüklenmiş durumda. Esnaf da çiftçi de çöküyor. Her üç haneden biri icralık. Bu tablo AKP'nin halkı nasıl bir çıkmaza sürüklediğini açıkça ortaya koyuyor. İnsanlar ayakta kalmaya değil, hayatta kalmaya çalışıyor.

"Bu, ekonomi modeli değil; bu halkı borçla ezen, bankaları zengin eden bir çöküş düzenidir"

'Nas' dediler, faiz indirdiler, sonra yüksek faizle milleti çökerttiler. Bugün Türkiye, işte o büyük çelişkinin bedelini ödüyor. Halkı faizle baş başa bıraktılar. Bir yandan dini referanslarla ahlak dersi verdiler, diğer yandan bankaları rekor karlara ulaştırdılar. Bu ekonomi modeli değil; bu halkı borçla ezen, bankaları zengin eden bir çöküş düzenidir.

Sayın Şimşek bu çöküş düzeninin vitrinini süslemeye çalışıyor ama içerideki yangını gizleyemez. Artık ne faiz artırımları ne dış yatırım hikayeleri bu enkazı örtemez. Çünkü sorun yalnızca ekonomide değil, anlayıştadır. Artık hiçbir Hazine ve Maliye Bakanı, AKP'nin yarattığı ekonomik yıkımı durduramaz. Çünkü bu sistem çürümüş bir zihniyetin ürünüdür. Bu düzenin kazananı bir avuç banka, kaybedeni milyonlarca emekçidir. Vatandaş artık cebine dokunanı affetmeyecek. Sandık günü geldiğinde bu düzenin hesabı sorulacak. Bu düzen değişecek."