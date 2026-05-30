Anka Haber Ajansı 30 Mayıs Cumartesi Gündemi
CHP'de Kılıçdaroğlu ve Özel bayramlaşma programlarına katılacak. PSG ile Arsenal Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak. ABD-İran ateşkes süreci takip ediliyor.
14.00 - Tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde halkla bayramlaşma programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)
14.00 - CHP Lideri Özgür Özel, CHP Ankara İl Başkanlığı önünde bayramlaşma programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)
19.00 - Fransa'nın PSG ile İngiltere'nin Arsenal takımları UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde karşı karşıya gelecek. (BUDAPEŞTE)
- ABD- İran ateşkes süreci takip ediliyor. (ANKARA)
