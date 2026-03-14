CHP'li Tanrıkulu İcra ve İflas Sayısındaki Artışı Meclis Gündemine Taşıdı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, ekonomik kriz nedeniyle icra ve iflas dosya sayısının arttığına dikkati çekerek, "Artan icra dosyası sayısının azaltılması ve yurttaşların borç sarmalından çıkarılması amacıyla Bakanlığınız tarafından yürütülen veya planlanan herhangi bir yasal veya idari düzenleme var mıdır?" sorusunu yöneltti.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, icra ve iflas oranındaki artışa dair Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Ekonomik kriz nedeniyle yurttaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için borçlanmak zorunda kaldığını ancak artan yaşam maliyetleri ve düşen alım gücü nedeniyle bu borçların ödenememesi sonucunda icra takiplerinde ciddi artış yaşandığını belirten Tanrıkulu, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) verilerine göre Türkiye genelinde toplam icra ve iflas dosyası sayısının 24 milyonu aştığını, günlük ortalama 26 bin 500 yeni icra dosyasının açıldığını kaydetti.

"İcra takiplerinin önemli bir bölümünün lüks tüketimden değil; kira, elektrik, su, doğal gaz, kredi kartı ve temel ihtiyaç harcamalarından kaynaklandığı yönündeki tespitler, Türkiye'de derin yoksulluğun ulaştığı boyutu gözler önüne sermektedir" diyen Tanrıkulu, Gürlek'e şu soruları yöneltti:"

"- Türkiye genelinde, UYAP verilerine göre 2026 yılı itibarıyla toplam icra ve iflas dosyası sayısı kaçtır? Bu sayı 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 ve 2026 yılları itibarıyla ayrı ayrı kaçtır?"

2026 yılı itibarıyla Türkiye genelinde günlük ortalama açılan yeni icra dosyası sayısı kaçtır? Bu sayı son 5 yıl için yıllara göre ne kadardır?

Türkiye genelinde son 5 yıl içinde açılan icra dosyalarının kaçı; banka ve kredi kartı borçlarından, tüketici kredilerinden, kira borçlarından, elektrik, su, doğal gaz gibi temel hizmet borçlarından ve diğer borç türlerinden kaynaklanmaktadır?

Türkiye genelinde muhtarlıklara gönderilen icra tebligatlarının yıllara göre sayısı kaçtır? Bu tebligatların toplam tebligatlar içindeki oranı nedir?

Muhtarlıklara yapılan icra tebligatlarının artış nedenlerine ilişkin Bakanlığınız tarafından yapılmış herhangi bir analiz veya çalışma bulunmakta mıdır?

Türkiye genelinde icra takibine konu olan gerçek kişi sayısı kaçtır? Bu kişilerden kaçının hakkında birden fazla icra dosyası bulunmaktadır?

Türkiye'de icra takibine konu olan borçların ne kadarı temel ihtiyaç harcamalarından kaynaklanmaktadır? Bu konuda Bakanlığınızın yaptığı bir etki analizi var mıdır?

İcra dosyası bulunan yurttaşların sosyo-ekonomik durumlarına ilişkin Bakanlığınız tarafından yapılmış bir istatistik veya araştırma mevcut mudur?

İcra dosyalarının bu denli artmasının nedenlerine ilişkin Bakanlığınız tarafından hazırlanmış bir değerlendirme raporu bulunmakta mıdır?

Artan icra dosyası sayısının azaltılması ve yurttaşların borç sarmalından çıkarılması amacıyla Bakanlığınız tarafından yürütülen veya planlanan herhangi bir yasal veya idari düzenleme var mıdır?"

Kaynak: ANKA