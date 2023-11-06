Chengbei Petrol Sahası'nın Merkez Platformu Başarıyla Kuruldu

Chengbei Petrol Sahası'nın merkez platformundan çeşitli görüntülerÇin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi'nin (CNOOC) Tianjin şubesine göre, Chengbei Petrol Sahası'nın merkez platformu Cumartesi günü Bohai Denizi'nde başarıyla kuruldu.

Chengbei Petrol Sahası'nın merkez platformundan çeşitli görüntüler

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi'nin (CNOOC) Tianjin şubesine göre, Chengbei Petrol Sahası'nın merkez platformu Cumartesi günü Bohai Denizi'nde başarıyla kuruldu.

Platform yaklaşık 15.000 ton ağırlığında ve 10 katlı bir binaya eşdeğer yükseklikte.

Platform, düşük karbonlu kalkınmaya ve endüstrinin yeşil dönüşümüne katkıda bulunan yüksek voltajlı iletim ekipmanı ile petrol ve gaz işleme ekipmanları içeriyor.

Bohai Denizi'nin batı sularında yer alan Chengbei Petrol Sahası 1985 yılında tamamlanarak faaliyete geçmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Tianjin kentinden bildiriyor.(XHTV)