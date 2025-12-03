Haberler

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Filistin sorununa adil bir çözüm olmadan Orta Doğu'da barış mümkün değil

Güncelleme:
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Orta Doğu'da barışın sağlanması için bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını ve uluslararası hukuka dayalı adil bir çözüm bulunmasını şart koştu. Tebbun, Belarus Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde iki ülke arasında iş birliğinin güçlenmesi gerektiğini vurguladı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, uluslararası hukuka dayalı adil bir çözüm bulunmadan ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan Orta Doğu'da barışın sağlanamayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tebbun, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının üzerinden 30 yıl geçmesinin ardından Cezayir'e ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısının ardından iki cumhurbaşkanı, heyetlerin katılımıyla ikili görüşmeler yaptı ve çeşitli alanlarda iş birliğini kapsayan bir dizi anlaşmanın imza törenine katıldı.

Tebbun, basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Filistin meselesine ilişkin olarak, Filistin halkının uluslararası hukuka dayalı haklarının iadesi ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören adil bir çözüm olmadan Orta Doğu'da barış olamayacağını yineledik." dedi.

Libya'daki gelişmelere de değinen Tebbun, Lukaşenko ile birlikte, Libyalılar arasında uzlaşı ve diyalogun sağlanması, seçimlerin yapılması ve dış müdahalelerin reddedilmesi yoluyla barışçıl bir çözüme ulaşılmasının gerekliliği üzerinde durduklarını aktardı.

Tebbun, görüşmelerde ayrıca Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ile çatışmanın bölgesel ve uluslararası yansımalarının ele alındığını belirterek, "İki ülke ortak bir vizyona sahip: gerginliği önlemek ve uluslararası iş birliği ile BM Şartı'na dayalı barışçıl çözümlere ulaşmak için diyalog ve müzakereleri teşvik etmek." ifadelerini kullandı.

İkili düzeyde tarım, hayvan sağlığı, enerji, bilimsel araştırma ve ilaç sektörlerinde ortaklık ve yatırımların teşvik edilmesi konusunda mutabakata varıldığını kaydeden Tebbun, Cezayir ile Belarus arasındaki iş birliğini umut verici bir çerçeveye oturtan çeşitli anlaşmaların imzalanmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Tebbun ayrıca, Belarus Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmelerde 2026–2027 dönemini kapsayan çok sektörlü iş birliği yol haritasının ana hatlarının ele alındığını söyledi.

Cezayir devlet televizyonu da iki liderin, iki ülke arasındaki ortaklık ve dostluğu güçlendirmeyi amaçlayan ortak bildiriye nezaret ettiğini aktardı.

İki hükümet arasında sanayi, sağlık, tarım, bilimsel araştırma ve askeri-teknik iş birliği alanlarında toplam 10 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı.

Nisan ayında Minsk'te Ortak Yüksek Komisyon'un ilk toplantısı gerçekleştirilmiş, ikinci toplantının ise yakın zamanda Cezayir'de yapılması planlanmıştı.

Cezayir Ticaret Bakanı Amal Abdullatif, hafta başında düzenlenen Cezayir-Belarus Ekonomik Forumu'nda yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yılın ilk sekiz ayında yaklaşık 34 milyon dolara ulaştığını bildirmişti.???????

Kaynak: AA / Esat Fırat - Güncel
