Çevreciler Vizyon Toplantısı Yaptı

Gaziantep Çevreciler Geri Dönüşümcüler Derneği, 'Geri Dönüşüme Destek Ver Yaşanacak Hayat Yeşersin' sloganıyla doğanın korunması ve çevre konusunda yapılan çalışmalara dikkat çekmek için vizyon toplantısı düzenledi. Toplantıda kağıt toplayıcılarına standart getirildiği ve bir kimlik ile yasal haklara kavuşturulduğu vurgulandı.

Çevreciler vizyon toplantısını buluştu

GAZİANTEP - Gaziantep Çevreciler Geri Dönüşümcüler Derneği vizyon toplantısı geniş katılımla yapıldı. Toplantıda, "Geri Dönüşüme Destek Ver Yaşanacak Hayat Yeşersin" sloganıyla doğanın korunması ve çevre konusunda yapılan çalışmalara dikkat çekildi.

2017 yılından beri faaliyet gösteren Gaziantep Çevreciler ve Geri Dönüşümcüler Derneği (GAZİ-ÇED)" Geri Dönüşüme Destek Ver Yaşanacak Hayat Yeşersin" sloganıyla doğanın korunması ve çevre konusunda yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor. Gerçekleştirilen toplantıda Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Alan, Gaziantep Çevreciler Geri dönüşümcüler derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan, Yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda katılımcıyla gerçekleşti. Toplantıda, kağıt toplayıcılarına bir standart getirildiği ve bir kimlik ile yasal haklara kavuşturulduğu vurgulandı. Ayrıca yaklaşık bin kağıt toplayıcının istihdam edildiği vurgulandı.

"Geri dönüşüme yönelmemiz gerekiyor"

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Çevre mühendisi Murat Akyüz, geri dönüşüme yönelmek gerektiğini vurgulayarak, "Gaziantep tarih ve kültür mirası ile zengin olan bir şehirdir. Ancak, sanayi ve nüfus yoğunluğu gibi etkenlerle birlikte çevre ile ilgili zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu zorluklarla baş etmek için, çevre bilincini arttırmak, sürdürebilirlik ilkelerini yaymak ve geri dönüşüm faaliyetlerini teşvik etmek gibi önemli adımlar atmamız gerekiyor. Eğer ki bizler çevre ve geri dönüşümü birleştirirsek, yani geri dönüşüme yönelirsek 1 ton kağıdın geri dönüşümü ile 17 adet ağaç, bin 450 litre petrol, 4 bin kw enerji ve 26 bin 600 litre suyu tüketmemiş oluruz. 1 ton plastik geri kazanılırsa 60 watt 180 bin saatlik enerji tasarrufu sağlanır. 1 ton metal geri dönüşümü ile 642 kw enerji tasarrufu sağlanır, 95 kg sera gazı önlenmiş olur" dedi.

"Geri dönüşüm çalışmalarının artırılması için hep birlikte çalışmalıyız"

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Hakkı Çelik ise, "Plastiğin doğaya verdiği zararı önlemek amacıyla atık toplama ayırma ve geri dönüşüm çalışmalarının artırılması için hep birlikte çalışmalıyız. Çünkü atıkları ayrıştırıp geri dönüştürmezsek doğaya verdiği zarar yüzyıllar sürmektedir. Geri dönüştürülen plastikler sera naylonu yapımında, otomotiv yedek parça sektöründe, plastik torba üretiminde, atık su boruları, deterjan şişeleri ve bunun gibi bir çok çeşitli plastik dolgu malzemeleri yapımında kullanırlar" şeklinde konuştu.

"Geri dönüşümü ülke ekonomisine geri kazandırmalıyız"

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan da, yoğun ilgi gösteren katılımcılara teşekkür ederek, "Dernek olarak atıkların zarar vermeden bertaraf edilmesi, başta hava su çevre ve insan sağlığı olmak üzere ekonomiyi de yakından ilgilendiren ortak projeler yapması. Ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıması, ara depolanması, ayrıştırılması, bertaraf edilmesi, geri dönüştürülmesi ve ülke ekonomisine geri kazanılması konularında teknik ve idari projelerin geliştirilmesini sağlayarak ihtiyaç duyulan toplumsal şuur ve yasal alt yapının oluşturulmasını destekleyecek tanıtım, yatırım, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini yaymak, yapmak ve yaptırmak amacı ile kurulmuştur dedi. Başkan Mehmet Aslan, sıfır atık projesini harekete geçirmek için geri dönüşümün ilk safhası olan tedarik zincirlerimizde bina atıkları konusunda destek veren bina görevlileri, toplayıcılar, ayrıştırıcılar, geri kazanımcılar ve son halka olarak sanayicilerimizle birlikte bu yola devam etmekteyiz. Kağıt toplayıcılarına bir standart getirilecek. Her önüne gelen kağıt toplamayacak bunların bir kimliği ve yasal hakları olacak" şeklinde konuştu.

"Her önüne gelen kağıt toplayamayacak"

Gaziantep Çevreciler Geri Dönüşümcüler Derneği Hukuk Danışmanı Ahmet cesur ise, "Kağıt toplayıcıların artık standarda bineceğini ve sigortalı olacak. Her önüne gelen kağıt toplayıcılığı yapamayacak. Kağıt toplayıcılarının bir kimliği olacak" diye konuştu.