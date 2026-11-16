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Cevdet Yılmaz, ATO heyetiyle Ankara'nın ekonomik potansiyelini görüştü

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Külliyede ATO Yönetim Kurulu heyetiyle görüştü. Görüşmede ekonomik meseleler ve Ankara'nın üretim, yatırım, ticaret ve istihdam potansiyelini güçlendirecek çalışmalar konuşuldu; Yılmaz, ATO Başkanı Gürsel Baran ve yeni yönetimi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu heyetiyle bir araya geldi.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ATO Yönetim Kurulu heyetiyle görüştüklerini bildirdi.

Görüşmede, genel ekonomik meselelerin yanı sıra başkentin üretim, yatırım, ticaret ve istihdam potansiyelini güçlendirecek çalışmaları ve Ankara'nın ülke ekonomisine sunduğu katkıları konuştuklarını kaydeden Yılmaz, "ATO Başkanı Sayın Gürsel Baran, Meclis Başkanı Sayın Recai Kesimal ve yeni yönetimini tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Üretimleri, yatırımları ve girişimleriyle Ankara'mıza ve ülkemize değer katan tüm iş insanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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