Cevdet Yılmaz: 20 yılda matematik ve fen bilimleri alanında performansını artıran dört ülkeden biri oldu

Milli Eğitim Bakanlığı ev sahipliğinde, Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda Dijital İkiz Atölyeleri Projesi Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Valisi Davut Gül, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

'EĞİTİMDE DÖNÜŞÜMÜ TASARLARKEN ÜLKEMİZİN DEMOGRAFİK YAPISINI DİKKATE ALMAK ZORUNDAYIZ'

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İçinde bulunduğumuz çağ hızıyla alışılageldiğimiz süreçleri aşan, dinamizmiyle öngörüleri zorlayan ve etkileriyle toplumsal yapıyı derinden dönüştüren bir nitelik taşımaktadır. Bu büyük dönüşümün merkezinde ise eğitim sistemi yer almaktadır. Öğrenme artık dört duvar arasında, sınıflarda gerçekleşen bir faaliyet olmanın çok ötesine geçerek zaman ve mekan sınırlarını kaldıran bir yapıya evrilmiş durumdadır. Diğer taraftan, eğitimde dönüşümü tasarlarken ülkemizin demografik yapısını da dikkate almak zorundayız. Genç nüfusumuzun maalesef giderek azalması, eğitim politikalarında niceliğin korunması kadar niteliğin artırılmasını da zorunlu kılmaktadır. Dijital İkiz Atölyeleri tam da bu noktada mesleki ve teknik eğitimin standartlaştırılması, beceri kazanımlarının veri temelli olarak izlenmesi ve nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi noktasında önemli imkanlar sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

'515 BİN 253 OLAN ÖĞRETMEN SAYIMIZ, EYLÜL AYI İTİBARIYLA 1 MİLYON 34 BİN 564'E YÜKSELDİ'

Cevdet Yılmaz, "Eğitim, hükümete geldiğimiz ilk günden bu yana her zaman en büyük önceliğimiz oldu. Bütçelerimizden her zaman en yüksek payı eğitime ayırdık. Şu anda da Gazi Meclisimiz'de görüşmeleri devam eden 2026 yılı bütçesinde eğitime 1 trilyon 944 milyar lira kaynak ayırdık. İktidara ilk geldiğimizde 515 bin 253 olan öğretmen sayımız, Eylül ayı itibarıyla 1 milyon 34 bin 564'e yükselmiş bulunuyor. Öğretmen atamalarındaki artış, eğitimde niteliği doğrudan etkileyen öğrenci-öğretmen oranlarını belirgin şekilde iyileştirdi. Yine bizden önceki dönemle kıyaslarsanız, 385 bin 375 yeni derslik inşa ettik ve derslik başına düşen öğrenci sayısını ilköğretimde 36'dan 23'e, ortaöğretimde 30'dan 20'ye indirdik ve öğrenme koşullarını iyileştirdik. Çocuklarımızın nitelikli eğitime erişimi için özellikle ihtiyacı daha yüksek olan bölgelerde okulların fiziki altyapılarını güçlendiriyoruz ve bunun sonuçlarını da çıktılarını da görüyoruz. 2023 yılı Aralık ayında yayınlanan PISA 2022 raporuna göre, Türkiye son 20 yılda matematik ve fen bilimleri alanında performansını istikrarlı bir şekilde artıran dört ülkeden biri olmuştur. Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması 2023 sonuçlarında da Türkiye'nin performansını artıran ülkelerden olması memnuniyet vericidir" diye konuştu.

'AMACIMIZ, 'HERKESİN BİR MESLEĞİ OLMALI' İLKESİNİ HAYATA GEÇİRMEKTİR'

Yılmaz, "Mesleki eğitimi Türkiye'nin kalkınma sürecinde yeniden stratejik bir konuma taşımaktadır. İçeriğine baktığımız zaman, Türkiye'de mesleki eğitimin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, müfredatın güncellenmesi, istihdama geçiş başta olmak üzere sektörle iş birliklerinin kurumsal yapıya kavuşturulması, bu dönüşümün, Mesleki Eğitim Politika Belgesi'nin temel taşları olarak zikredilebilir. Amacımız, 'Herkesin bir mesleği olmalı' ilkesini esas alarak gençlerimizi hayata ve istihdama daha güçlü hazırlamaktır" dedi.

'81 İLİMİZE BU PROJEYİ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İşkur eliyle de meslek lisesi mezunlarımızın istihdama daha hızlı katılması için destek mekanizmaları oluşturduk. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin de katkısıyla İşkur koordinasyonunda Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı uyguluyoruz. Bu programda da gençlerimize günlük cep harçlığı olarak 850 liraya kadar ödeme yapılıyor. Ancak meslek lisesi mezunu olan gençlerimize bu ödeme yüzde 30 fazlasıyla yapılıyor; meslek liselerini teşvik etmek amacıyla. Yine yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında görev yapan eğiticilere, Milli Eğitim Bakanlığımız ve YÖK mevzuatındaki ek ders ücretlerinin 15 katına kadar ücret ödenebilmesi yoluyla eğitimin niteliğini artırmayı hedefliyoruz. Çatısı altında bir araya geldiğimiz İstanbul Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kocaeli, Sakarya ve Samsun'daki okullarımız bu proje için pilot iller olarak seçilmiş durumda. Önce bu illerimizde anladığım kadarıyla bu projeyi uygulayacağız, sonuçlarını göreceğiz, daha sonra da 81 ilimize bu projeyi yaygınlaştıracağız. Bunlar da rastgele seçilmedi bu iller. Belli kriterlerle mutlaka bu projelerin uygulanabilirliği açısından en elverişli görülen illerimiz seçildi. Bir an önce bu pilotların sonuçlarını görüp inşallah bütün ülkemize bu projeyi yaygınlaştırırız" şeklinde konuştu.

'MESLEKİ EĞİTİMİ PRESTİJLİ HALE GETİRMELİYİZ'

Cevdet Yılmaz, "Mesleki eğitim mutlaka daha fazla desteklememiz gereken bir alan. Maalesef az önce Sayın Bakanımız da ifade etti, yeterince prestijli hale getiremiyoruz mesleki eğitimi hak ettiği ölçüde bir prestij atfedemiyoruz toplum olarak. Burada bütün topluma bir görev düştüğüne inanıyorum ben. Özellikle ailelere çağrı yapmak istiyorum: Lütfen çocuklarımızı yönlendirirken, mesleki eğitimin değerini bilerek yönlendirin çocuklarınızı. Aileden başlıyor bu iş, ailenin yönlendirmesinden başlıyor. Aslında aileler çocuklarının geleceği için mesleki eğitimi daha bir ön plana alsalar, birçok mesele kendiliğinden çözülecek. Hiçbir beceri kazanmamış, sadece teorik eğitim görmüş çocuklarımızın ise iş de bulamazlarsa yaşayacakları sıkıntıları hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu beceri kazanma meselesi çok daha önemli hale gelecek önümüzdeki dönemlerde. Yapay zekanın, yeni teknolojilerin geliştiği ortamlarda becerisi olan insanlar çok daha avantajlı bir konuma yükselmiş olacaklar. Bizim de meslek sahibi olmanın itibarını artırmamız, yükseltmemiz ve bu mesleki formasyonu kazandıran okulların yine prestijini mutlaka yükseltmemiz lazım" dedi.