Çeşme'de çıkan orman yangınında şüpheli gözaltına alındı
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İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ederken, yangını çıkardığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Aynı zamanda öğrenciler bölgeden tahliye edildi.
İzmir'in Çeşme ilçesinde, saat 23.30 sıralarında Ulusoy Limanı yakını, Karadağ mevkisindeki çıkan orman yangınına 17 arazöz, 4 su ikmal, 3 dozer ve 5 yer ekibi müdahale devam ederken, yangını çıkardığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan, İzmir Valiliği Bornova Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü Çeşme Çocuk Gençlik Eğitim ve Dinlenme Kampı'ndaki öğrenciler ise otobüslerle bölgeden tahliye edildi. (DHA)
Halil İbrahim KARABIYIK- Gamze POLAT ÇEŞME (İzmir), (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel