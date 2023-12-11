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Çember-8 Operasyonlarında 4 Bin 951 Firari Yakalandı

11 Aralık 2023 08:46 Son Güncelleme: 08:48 Abone Ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Çember-8' operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 951 firari suçlunun yakalandığını açıkladı. Operasyonlar kapsamında hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, cinayet ve cinsel suçlar başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan kişiler yakalandı.