CELAC-AB Zirvesi Kolombiya'da Yapılacak

Güncelleme:
4. CELAC – Avrupa Birliği Zirvesi, Kolombiya'nın Santa Marta kentinde 9-10 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. Zirvede, ekonomi, güvenlik, kalkınma ve sosyal politikalar gibi önemli konular ele alınacak.

4. Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) – Avrupa Birliği (AB) Zirvesi, Kolombiya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Santa Marta kentine bağlı Pozos Colorados Kongre Merkezi'nde 9- 10 Kasım'da yapılacak 4. CELAC-AB Zirvesi'ne, 27 AB ülkesi ve CELAC üyesi 33 ülke davet edildi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, zirvenin gerçekleştirileceği Kongre Merkezi'nde basına yaptığı açıklamada, zirvede dünyayı ilgilendiren önemli konuları ele alacaklarını söyledi.

Petro, "Bu zirveden beklentim, hem Avrupa'nın hem de Latin Amerika ve Karayipler'in insanlık için demokratik bir rehber oluşturmasıdır. Her türlü barbarlığa karşı birlik içinde durabilen, onu kınayabilen ve düzeltmek için harekete geçebilen bir birliktelik gerekiyor. Sadece sözle değil, eylemle hareket etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Francia Marquez ise zirvenin tarihi bir döneme denk geldiğini belirterek, AB ile Latin Amerika arasında insan onurunu güçlendiren, eşitsizlikleri azaltan ve gezegeni koruyan ittifaklar kurma fırsatına sahip olduklarını kaydetti.

Zirvede ekonomi, güvenlik ve kalkınma ön planda

Ulusal basına göre, 4. CELAC - AB Zirvesinde, ülkeler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Zirvede yeşil dönüşüm, dijitalleşme, üretim zincirlerinin çeşitlendirilmesi ve tedarik güvenliği gibi alanlarda ticaret ve yatırım ilişkilerinin derinleştirilmesi planlanıyor.

Ayrıca organize suç, uyuşturucu kaçakçılığı, insan ticareti ve göç yönetimi konuları da güvenlik gündeminde yer alıyor.

Bölgesel kalkınma, adil vergilendirme ve yerel yönetimler arası işbirliği gibi sosyal politikalar da ele alınacak.

Zirve sonunda, iki bölge arasındaki ortak hedefleri belirleyecek "Santa Marta Deklarasyonu 2025"'in kabul edilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
Haberler.com

