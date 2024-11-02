Çekya Savunma Derneği'nden Türkiye'nin Büyükelçisine Teşekkür Plaketi

Çekya Savunma ve Güvenlik Endüstrisi Derneği (DSIA), Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'a iki ülke arasında savunma sanayisi alanındaki işbirliğine katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Başkent Prag'da düzenlenen programda DSIA Başkanı Jiri Hynek, yaklaşık 5 yıldır Türkiye ile Çekya arasında savunma sanayisi alanındaki işbirliğine katkısından ötürü Bağış'a teşekkür plaketi verdi.

Programda Askeri Ataşe Albay Altay Ayhan ve Ticaret Müşaviri Berat Demirci Cörüt de hazır bulundu.