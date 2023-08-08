Çayırova'da Migros Market'e ait depoda yangın çıktı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan Migros Market'e ait depoda çevredekileri korkutan yangın çıktı. Bahçedeki malzemeler alev alev yanarken, itfaiyenin müdahalesi facianın da önüne geçti.

Yangın bugün öğle saatlerinde Çayırova ilçesinde bulunan Migros Market'e ait depoda yaşandı. Onlarca kişinin çalıştığı deponun bahçesine bırakılan malzemeler tutuştu. Alev alev yanan malzemeler sebebiyle gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Yangın sebebiyle çevrede yaşayan vatandaşlar da büyük korku yaşadı. Büyük bir kapalı alanın bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında ve hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Alevlerin kapalı alana sıçramadan kontrol altına alınması ile depoda çalışan onlarca kişi de felaketin eşiğinden döndü.

Yanan bölge ise dron ile havadan görüntülendi. - KOCAELİ