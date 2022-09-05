Çavuşoğlu: "Fransa'nın PKK ve DHKP/C unsurlarına yönelik Fransa'da aldığı tedbirler için teşekkür ediyoruz" Güncel Haberler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Catherine Colonna ile bakanlık binasında ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Catherine Colonna ile bakanlık binasında ortak basın toplantısı düzenledi. (2) "Özellikle Fransa'nın PKK ve DHKP/C unsurlarına yönelik Fransa'da aldığı tedbirler için teşekkür ediyoruz" Kaynak: AA / Güncel Mevlüt Çavuşoğlu Fransa PKK Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çavuşoğlu: 'Fransa'nın PKK ve DHKP/C unsurlarına yönelik Fransa'da aldığı tedbirler için teşekkür ediyoruz' - Haberler

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