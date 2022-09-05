Çavuşoğlu: "Fransa'nın PKK ve DHKP/C unsurlarına yönelik Fransa'da aldığı tedbirler için teşekkür ediyoruz"
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Catherine Colonna ile bakanlık binasında ortak basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Catherine Colonna ile bakanlık binasında ortak basın toplantısı düzenledi. (2)
"Özellikle Fransa'nın PKK ve DHKP/C unsurlarına yönelik Fransa'da aldığı tedbirler için teşekkür ediyoruz"
Kaynak: AA / Güncel