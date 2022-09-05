Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çavuşoğlu: "Fransa'nın PKK ve DHKP/C unsurlarına yönelik Fransa'da aldığı tedbirler için teşekkür ediyoruz"

Güncel Haberler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Catherine Colonna ile bakanlık binasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Catherine Colonna ile bakanlık binasında ortak basın toplantısı düzenledi. (2)

"Özellikle Fransa'nın PKK ve DHKP/C unsurlarına yönelik Fransa'da aldığı tedbirler için teşekkür ediyoruz"

Kaynak: AA / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Fransa PKK Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title