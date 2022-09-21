Çatışma bölgesinde mayın arama çalışmaları
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Ukrayna-Rusya savaşının yoğunlaştığı Harkiv bölgesi kırsalında, Ukrayna askerlerinin mayın arama çalışmaları devam ediyor.
Ukrayna- Rusya savaşının yoğunlaştığı Harkiv bölgesi kırsalında, Ukrayna askerlerinin mayın arama çalışmaları devam ediyor. Arama yapılan bölgelerde Rus Ordusuna ait enkaz haline gelmiş zırhlı araçlar dikkat çekerken, kullanılabilir halde olanları, Ukrayna askerleri tarafından tamir edilmeye çalışılıyor.
Kaynak: AA / Tahaiev Kostiantyn - Güncel