Çarşambaspor'un Yeni Başkanı Muhammet Ali Torun Oldu
Samsun'da Çarşambaspor'un başkanlık görevine Muhammet Ali Torun seçildi. Kongrede önceki başkan İbrahim Gündüzoğlu, destek verenlere teşekkür etti. Yeni yönetim kurulunun hedefi ise takımı hak ettiği yere taşımak.

Samsun'da 2025/2026 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecek Çarşambaspor'da Muhammet Ali Torun başkanlık görevine seçildi.

Çarşamba Adaparkspor Kompleksi Çarşambaspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen kongrede açılış konuşmasını Çarşambaspor Başkanı İbrahim Gündüzoğlu yaptı.

Gündüzoğlu, "Bugün görevi Muhammet Ali Torun'a devretmek için buradayız. Çarşambaspor hepimizindir. Bugüne kadar görev süremiz boyunca bizlere destek olan Çarşamba Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Dündar'a, Çarşambalı iş insanlarımıza ve esnaflarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugünden sonra da seçilecek yönetime her zaman destek olacağımızın bilinmesini istiyor ve yeni yönetim kurulumuza şimdiden başarılar diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Hüseyin Dündar da, "Çarşambaspor'umuzun başarılı olması için Çarşamba Belediyesi olarak biz de gerekli katkıyı vereceğiz. Kongremizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor ve başkanlık görevini devralacak olan Muhammet Ali Torun ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından seçimlere gidilirken tek liste ile seçime giren Muhammet Ali Torun açık oylama ile Çarşambaspor Başkanlığı görevine seçildi.

Torun, kendisini destekleyenlere teşekkür ederek, "Tüm Çarşambalı arkadaşlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı yanımızda olmaya davet ediyorum. Çünkü Çarşambaspor birimizin değil hepimizin. İnşallah hep birlikte bu taşın altına elimizi koyacağız. Hedefimiz yüksek olacak, bu sene Çarşambalı arkadaşlarımızı belki biraz yoracağız ama Çarşambaspor'umuz artık hak ettiği yerde olsun istiyoruz. Kongremize katılımınızdan dolayı yönetim kurulum adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni Yönetim Kurulu, Tuğrul Kılıç, Şeref Çelebi, Ali Arat, Hüseyin Işık, Kerim Dikkol, Ergün Yiğit, İbrahim Öztürk, Ersin Parlak, Harun Tuncer, Barış Kaygana, Murat Bilici, Ersin Maraşlı, İsmail Yüksel ve Süleyman Tekcan'dan oluştu.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
