Çapa makinesine sıkışan kişi yaralandı
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde bir kişi, çalıştığı ceviz bahçesinde ayağını çapa makinesine kaptırdı ve yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ayağı çapa makinesine sıkışan kişi yaralandı.
Alaaddin Afşar (60), Keçili mevkisindeki ceviz bahçesinde çalıştığı sırada ayağını çapa makinesine kaptırdı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yakınları ve Oğuzlar Belediyesi itfaiye ekiplerince çapa makinesinden kurtarılarak Oğuzlar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Afşar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.