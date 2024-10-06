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Çankırı Valisi Taşolar, Orta İlçesinde İncelemelerde Bulundu

Çankırı Valisi Taşolar, Orta İlçesinde İncelemelerde Bulundu
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Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Orta ilçesinde yeni hastane inşaatını inceledi, tarımsal kalkınma kooperatifinin açılışını yaptı ve sanayi bölgesine dair bilgiler aldı.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Orta ilçesinde incelemelerde bulundu.

Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci'yi makamında ziyaret eden Vali Taşolar, ilçe hakkında bilgi aldı.

Yeni yapılan ilçe hastane inşaatını inceleyen Taşolar, Orta Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin açılışını gerçekleştirdi.

Daha sonra Orta Organize Sanayi Bölgesine geçen Taşolar, burada inceleme gerçekleştirdi.

Organize sanayi bölgesinin sunduğu fırsatların yanı sıra yatırımcıların ilgisini çekmek için atılacak adımlara da dikkati çeken Taşolar, bölgedeki sanayi yatırımlarının desteklenmesinin önemini vurguladı.

Bezci de bölgenin elektrik, su ve yol gibi temel altyapı hizmetlerinin neredeyse tamamlandığını, bu durumun sanayi tesislerinin faaliyete geçmesini kolaylaştıracağını ve yatırımcıların bölgeye olan ilgisinin artacağını kaydetti.

Vali Taşolar'a Orta Kaymakamı Erkan Minuz, Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyi Düzgün, İl Göç İdaresi Müdürü Osman Karaca, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan,Yaylakent Belediye Başkanı Ayhan Çavuş, Orta ilçe Tarım ve Orman Müdürü Köksal Yıldırım eşlik etti.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel

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