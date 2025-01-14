Üye Girişi
Haberler
Özel, Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi

Kürsüde havaya kaldırıp gösterdi: Bu belgeyi Bahçeli'ye yollayacağım
5 bin liralık çocuk yardımı kaç yıl sürecek? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu

5 bin liralık yardım kaç yıl sürecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin

Bakanlık uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin
Cinayet mi intihar mı? Genç kadının ölümünde tutuklu kocayı kurtaracak rapor çıktı

Cinayetten tutuklanan kocayı kurtaracak rapor geldi

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri oylamasına katılarak farklı kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirdi. Oylamada, 'Özgür Suriye', 'Haber', 'Doğal Yaşam ve Çevre', 'Spor' ve 'Günlük Hayat' kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Rektör Çiftçi, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş", "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış İşleri" fotoğraflarını seçen Çiftçi, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan can", "Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi", "Spor" kategorisinde ise Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" karelerine oy verdi.

Rektör Çiftçi, birçok hususta dünyada ve bölgede doğru haberciliğin kaynağı olan Anadolu Ajansının "Yılın Kareleri" oylamasına katılmaktan son derece memnun olduğunu dile getirdi.

AA'nın önemine dikkati çeken Çiftçi, "Dünyada birçok değişimin söz konusu olduğu bugünlerde olayların hem oluş şekli hem meydana gelişi hem de kitleleri etkileme yönünü ortaya çıkaracak şekilde gayret gösteren, sahada olan, bunun için de her türlü fedakarlığı yapan Anadolu Ajansımıza ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Güçlü millet olmanın en önemli göstergesi, güçlü ve etkileyici basınının olmasıdır. Bu manada Anadolu Ajansı, Türkiye'nin güçlü olma algısını basın alanında yansıtan en önemli kuruluştur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
img

5 bin liralık yardım kaç yıl sürecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı
img

Film gerçek oldu! Kötü anıları silen bir yöntem geliştirildi
img

Erdoğan'ın uyarısına rağmen kavgaya devam ediyorlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Lale Mansur'dan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu

Ünlü oyuncudan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu
Filiz Akın'ın durumu kritik! Ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi

Yeşilçam yıldızından sevenlerini üzen haber
Suriye'de sarraflar sokaklarda balya balya para bozuyor

Yasak kalktı! Sokakta balya balya parayla bekliyorlar
Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi

Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi
12 yaşındaki kız çocuğunu taşla öldüren caninin ifadesi kan dondurdu

12 yaşındaki kız çocuğunu taşla öldüren caninin ifadesi kan dondurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı da Menzil Cemaati'ndeki tansiyonu düşürmedi

Erdoğan'ın uyarısına rağmen kavgaya devam ediyorlar

Son Dakika Haberleri

Filiz Akın sağlık durumu nedir? Filiz Akın öldü mü? ANKARA HAVA DURUMU | 15 Ocak Çarşamba Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Hadise'nin sevgilisi Şenol Sönmez kimdir? Şenol Sönmez kaç yaşında ve nereli? ATV CANLI YAYIN İZLE || 14 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 14 Ocak Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? Yılmaz Özdil kimdir, neden hastaneye kaldırıldı? Yılmaz Özdil'in hastalığı nedir? Hadise yeni sevgilisiyle ne paylaştı? Hadise'nin yeni sevgilisi kim? Abdüllatif Şener'in oğlu kim, tutuklandı mı? Şamil Şener neden tutuklandı, suçu ne? Yılmaz Özdil hastaneye mi kaldırıldı? Yılmaz Özdil sağlık durumu nedir? Serenay Sarıkaya ifadeye mi çağırıldı? Serenay Sarıkaya neden ifade verecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.