Çankırı İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

Çankırı İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sarıkaya, mesajında, 14 Mart Tıp Bayramı'nın tarihine ilişkin bilgi verdi.

Tıbbın insan yaşamına duyulan sevginin, anlayışın, merhametin, adanmışlığın ve fedakarlığın sembolü olmuş bir meslek olduğunu belirten Sarıkaya, "Bu fedakar meslek grubu vatanımızın savunması dahil konusu insan olan tüm alanlarda ön saflarda yerini almıştır. 'İnsan' varlıkların en değerlisi ve üretilen her hizmetin odak noktasıdır. Sağlıklı olmayan bir insan üretemez, sağlık dışında üretilen bir hizmetten fayda göremez. Çünkü sağlık, yaşamanın, mutluluk ve huzurun vazgeçilmez bir unsurudur. En değerlimiz olan sağlığımızı canımızı emanet ettiğimiz sağlık çalışanları da toplumda gerekli saygıyı ve hürmeti hak eden meslek grubudur." ifadesini kullandı.

Başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladığını aktaran Sarıkaya, sağlık ordusunun bir neferi olmaktan her zaman onun ve gurur duyduğunu kaydetti.