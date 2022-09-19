Çankırı gündem haberi: Kızılırmak'ta mahsur kalan 2 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı Güncel Haberler Çankırı haber: Kırşehir'de, Kızılırmak'ta mahsur kalan 2 kişi, AFAD ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Kırşehir'de, Kızılırmak'ta mahsur kalan 2 kişi, AFAD ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Kızılırmak'ın Kırşehir merkeze bağlı Kocabey köyü sınırlarında gece saatlerinde balık avlamak isteyen Yasin Ç. ve Asım Z, çıktıkları bir adada suların yükselmesi sonucu mahsur kaldı. Bulundukları yerde böcek ısırması sonucu balıkçılardan biri rahatsızlandı. İhbar üzerine, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Kurtarma botu ile adaya ulaşan AFAD ekibi, iki kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yasin Ç. ve Asım Z, ilk müdahalenin ardından sağlık ekibince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Abdullah Yıldız Kırşehir AFAD Güncel Haberler

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