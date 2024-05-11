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Çankırı'da şimşekler geceyi aydınlattı

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Çankırı'da etkili olan sağanak yağış ile etkisini gösteren şimşekler adeta geceyi aydınlattı. Çankırı'da sağanak yağış etkili oluyor. Yağış öncesinde şimşekler il merkezinde geceyi aydınlattı. Şimşeklerin ardından kentte sağanak yağış etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Çankırı'da şimşekler geceyi aydınlattı

ÇANKIRI - Çankırı'da etkili olan sağanak yağış ile etkisini gösteren şimşekler adeta geceyi aydınlattı.

Çankırı'da sağanak yağış etkili oluyor. Yağış öncesinde şimşekler il merkezinde geceyi aydınlattı. Şimşeklerin ardından kentte sağanak yağış etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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