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Çankırı'da On Dilim Kavunu Pazarının Genişletilmesi Hedefleniyor

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Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde yetiştirilen ve kendine has lezzeti bulunan 'on dilim kavunu'nun pazarının genişletilmesi hedefleniyor. İlçede yaklaşık 20 bin dekar alanda dört çeşit kavun yetiştiriliyor. Kızılırmak Kaymakamlığı öncülüğünde yapılacak çalıştay ile kavunun verimi artırılacak ve pazarı genişletilecek.

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde yetiştirilen ve kendine has lezzeti bulunan "on dilim kavunu"nun pazarının genişletilmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin önde gelen kavun üretim merkezleri arasında bulunan ilçede yaklaşık 20 bin dekar alanda, çoğunluğu "on dilim" olmak üzere dört çeşit kavun yetiştiriliyor.

Kızılırmak'tan sulanması ve tuzlu toprağı dolayısıyla lezzetli olan kavun için Kızılırmak Kaymakamlığı öncülüğünde ekim sezonu başlamadan 2025'in mart ayında çalıştay yapılacak. Çalıştay ile kavunun veriminin artırılması, çiftçinin bilinçlendirilmesi ve pazarının genişletilmesi hedefleniyor.

Kızılırmak Kaymakamı Bilal Çitil, AA muhabirine, ilçede kavunun yüz yılı aşkın bir süredir yetiştirildiğini söyledi.

İlçede 4 çeşit kavun yetiştirildiğini ancak yüzde 70 civarında "on dilim" türünün üretildiğini belirten Çitil, "On dilim kavunumuzun özelliği, toprağın tuzlu yapısı, mineralli yapısından gelen bir tat ve lezzeti var. Özellikle rakım, toprağın yapısı, suyun durumuyla alakalı lezzet farklılığı var. On dilim kavunumuzun lifi yok, aroması çok lezzetli, raf ömrü uzun o yüzden tercih ediliyor. Genelde dayanıklı bir kavundur." diye konuştu.

İlçede 400 çiftçi tarafından 20 bin dekar arazide kavun üretimi yapıldığını, kavun yetiştiriciliğinde ilçenin Türkiye'de 7'nci sırada yer aldığını dile getiren Çitil, dekar başı ortalama 3 ton üretim yapıldığı, bunun yüzde 90'ının on dilim kavunu, geri kalan yüzde 10'unun Kırkağaç kavunu olduğunu aktardı.

Çitil, ilçede yaklaşık 54 bin ton on dilim kavunu üretildiğine işaret ederek, "Bizim pazarımız daha çok Ankara'da. Kızılırmak kavunumuzu ve çeltiğimizi dünyaya duyurmak için üniversitemizle birlikte çalıştay planlıyoruz. Bu çalıştayımızı da yaparak ürünlerin tanıtımını planlıyoruz. Bu çalıştayla ürünümüzün verimini artırmak, çiftçimizi bilinçlendirmek ve reklam yaparak pazarımızı genişletmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Üretici verimden memnun

Kavun yetiştiricisi Mehmet Uslu da 40 yıldır kavun üretimi yaptığını ifade etti.

İlçede yetiştirilen on dilim kavununun raf ömrünün uzun olduğunu, lezzeti ve lifsiz oluşuyla müşterinin beğenisini topladığını dile getiren Uslu, "Burada yetiştirilen kavunların diğer illerdeki kavunlardan çok farkı var. Buradaki kavunun aroması, tadı başka hiçbir kavunda yok. Başka illerdeki kavunların tadı bizim kavunumuzu tutmaz. Bu kavunların tadı, aroması Kızılırmak Nehri'nin suyuyla sulandığı için daha tatlı oluyor. Bizim toprağımızdan da suyumuzdan da lezzetli oluyor. Bu sene verimimiz de güzel." diye konuştu.

Cengiz Uslu da 30 dekar alanda ata tohumuyla kavun üretimi yaptığını anlattı.

Kızılırmak kavununun lezzet açısından birinci sınıf olduğunun altını çizen Uslu, "Satışlarımız gayet güzel. Raf ömrü iyi olduğu için rağbet görüyor. Kızılırmak ilçemizden günlük yaklaşık 200-300 ton kavun sevkiyatı yapılıyor. Genelde İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerine gönderiliyor." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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