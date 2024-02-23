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Çankırı'da düzensiz göçmelerin tespitini yapan mobil göç noktası aracı hizmete başladı

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Çankırı'da düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştırmak amacıyla kent merkezinde hizmet veren mobil göç noktası aracı hizmete başladı. Faaliyete başlayan mobil göç noktası aracı, düzensiz göçmen olduğundan şüphelenilen yabancıların kontrollerinin kısa süre içerisinde yapılmasına imkan sağlıyor.

Çankırı'da düzensiz göçmelerin tespitini yapan mobil göç noktası aracı hizmete başladı

ÇANKIRI - Çankırı'da düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştırmak amacıyla kent merkezinde hizmet veren mobil göç noktası aracı hizmete başladı

Çankırı'da düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştırmak amacıyla kent merkezinde hizmet veren mobil göç noktası aracı hizmete başladı. Faaliyete başlayan mobil göç noktası aracı, düzensiz göçmen olduğundan şüphelenilen yabancıların kontrollerinin kısa süre içerisinde yapılmasına imkan sağlıyor. İl Göç İdaresi Başkanlığı personeli tarafından göç veri tabanı üzerinden biyometrik verilere ilişkin parmak izi sorgulaması yapılan araçta, Türkiye'de kalma hakkı olmayan göçmenler tespit edilip sınır dışı ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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