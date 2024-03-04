Çankırı'da Akyel Şenliği Baharın Gelişini Kutladı

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Hüyük köyünde, baharın gelişi, geçmişi yüzlerce yıl öncesine dayanan "Akyel Şenliği" ile kutlandı.

Cemrenin toprağa düşmesi, karın erimesi ve kışın sona ermesini kutlamak amacıyla bir araya gelen vatandaşlar, ilk olarak köyde bulunan mezarlıkları ziyaret etti.

Daha sonra yanlarında getirdikleri kuru yemiş ve şekerlemeleri birbirlerine ikram eden vatandaşlar, yardımlaşmanın önemine dikkati çekti.

Köy sakinlerinden Ramazan Gümüşok, her yıl geleneksel olarak bu şenliği kutladıklarını söyledi.

İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den Akyel Şenliği için gelenlerin olduğunu belirten Gümüşok, "Vatandaşlar yiyeceklerini bir arada toplayarak paylaşım yapar. Bu, birlik ve beraberliğin, paylaşımın adıdır. Eskiden vatandaşlar şenlikte birbirlerine buğday, un, bulgur gibi yiyecekler verirdi, günümüzde ise bunun yerini kuru yemiş ve şekerleme aldı." diye konuştu.

Köy muhtarı Hüseyin Çiçek de uzun yıllardır bu geleneğin sürdüğünü belirterek, katılan herkese teşekkür etti.

Osman Canbaz ise Akyel'in baharın müjdecisi olarak algılandığını ve uzun yıllardan beri kutlandığını dile getirdi.

Şenliğe her yıl katılmaya çalıştığını anlatan Canbaz, "Bu etkinlik sayesinde birlik ve beraberliğimiz pekişiyor." dedi.