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Çankırı'da 37. Ahilik Haftası ve Yaran Kültürü Kutlamaları

Çankırı'da 37. Ahilik Haftası ve Yaran Kültürü Kutlamaları
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Çankırı'da düzenlenen 37. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler yapıldı. MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık ve Çankırı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Karadeniz, ahiliğin kültürel ve ekonomik önemine dikkat çekti. Etkinlikte halk oyunları gösterisi ve ödül töreni yapıldı.

Çankırı'da 37. Ahilik Haftası ve Yaran Kültürü Kutlamaları etkinliği düzenlendi.

Gün boyu çeşitli etkinliklerin yapıldığı program kapsamında kent meydanında tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, yaptığı konuşmada, ahiliğin Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu'da yaşayan halkın bir yandan sanat, ticaret ve ekonomi alanlarında gelişerek çeşitli meslek kollarında yetişmelerini sağlayan, diğer yandan onları ahlaki yönden yetiştiren önemli bir kültür olduğunu söyledi.

Ahiliğin ilkelerinin cömertliğe, vatanseverliğe ve mertliğe dayandığını belirten Yılık, "İyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin birleştiği bir sosyoekonomik düzendir. Ahilik, meslek sahiplerinin mesleklerini dürüstçe icra etmelerini, müşterilerine saygılı davranmalarını ve topluma faydalı bireyler olmalarını amaçlamıştır." dedi.

Ahilik Haftası'nın bu köklü geleneği kutlamak ve canlandırmak için bir fırsat olduğuna dikkati çeken Yılık, "Bu hafta, esnafımızın ve işçilerimizin çabalarını takdir etmek, onların emeklerine saygı göstermek ve toplumsal dayanışmayı pekiştirmek için bir vesiledir. Ahilik Haftası, meslek sahipleri arasındaki kardeşlik duygusunu yeniden canlandırmak ve bu değerleri genç nesillere aktarmak için bir fırsattır." diye konuştu.

Çankırı Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Osman Karadeniz de ahiliğin önemine dikkati çekerek, "Dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanat ile birleşimi olan ahiliğin Anadolu halkının ekonomik ve kültür hayatında önemli yeri bulunmaktadır. Ahilik, olgunlaştırmayı çırak, kalfa, usta şeklinde sıradan yükselmeyi ve bu basamakların her birinde baba evlat ilişkisi içerisinde öğreticisine candan bağlanmayı sanatı ahlaki ve mesleki temellere oturtmayı amaç edinmiştir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Çankırı Karatekin Üniversitesi personeli ve yaran ekibi tarafından halk oyunları gösterisi sergilendi.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de yaran ekibinin gösterisine katılarak halk oyunu oynadı.

Çankırı'nın en yaşlı esnafından en genç esnafına nasihat plaketinin verilmesinin ardından öğrenciler tarafından hazırlanan tiyatro gösterisi gerçekleştirildi.

Ardından Karadeniz tarafından yılın ahisi seçilen İsmail Ayhan'a şed kuşatıldı.

Ödül töreninin ardından tören sona erdi.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel

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