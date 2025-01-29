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Çankırı Belediye Başkanı Esen, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Çankırı Belediye Başkanı Esen, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Esen, 'Özgür Suriye', 'Haber', 'Doğal Yaşam ve Çevre', 'Günlük Hayat' ve 'Spor' kategorilerinde en beğendiği fotoğrafları seçti.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Esen, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş", "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti" fotoğraflarını seçen Esen, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında", "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece", "Spor" kategorisinde ise Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafların her birinin ayrı güzelliğe sahip olduğunu belirten Esen, emeği geçenlere teşekkür ederek Anadolu Ajansına başarılar diledi.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
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