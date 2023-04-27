Çankaya'nın seçmen sayısı, 58 ili geride bıraktı

CUMHURBAŞKANI ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde yurt dışı dahil toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmen, oy kullanacak. Türkiye'de seçmen sayısı en yüksek ilçe, 716 bin 728 kişi ile Ankara'nın Çankaya ilçesi oldu. Çankaya, seçmen sayısı ile 58 ili geride bıraktı. 973 ilçe arasında en düşük seçmen sayısına sahip ilçe ise 1508 kişi ile Konya'nın Yalıhüyük ilçesi oldu.

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde Türkiye genelinde 81 ilde 60 milyon 697 bin 843 seçmen, 191 bin 884 sandıkta oy kullanacak. Seçmenlerin yüzde 50,6 oranla 30 milyon 710 bin 790'ı kadın, yüzde 49,4 oranla 29 milyon 987 bin 53'ü ise erkek. Yurt dışı seçmen sayısı ile toplam seçmen sayısı, 64 milyon 113 bin 941. İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı 4 milyon 904 bin 672. Seçim ikinci tura kalırsa 47 bin 523 kişi daha ilk kez oy kullanmaya hak kazanacak. Ortopedik ve görme engelli seçmen sayısı 989 bin 543; 75 yaş üzeri seçmen sayısı ise 3 milyon 180 bin 802, 973 ilçede 1094 İlçe Seçim Kurulu oluşturuldu. 164 cezaevinde de 53 bin 172 seçmen bulunuyor. Yurt dışında 74 ülkede oy kullanacak seçmen sayısı ise 3 milyon 416 bin 98.

Türkiye'de 973 ilçe arasında en düşük seçmen sayısına sahip ilçe, 1508 kişi ile Konya'nın Yalıhüyük ilçesi oldu. En düşük seçmene sahip ikinci ilçe 1760 kişiyle Erzincan'ın Otlukbeli ilçesi, üçüncü 1775 kişiyle Bingöl'ün Yayladere ilçesi, dördüncü 1837 kişiyle Eskişehir'in Han ilçesi, beşinci 1847 kişiyle Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesi şeklinde sıralandı.