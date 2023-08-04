Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 9 yılda 102 yeni park açtı

Çankaya'nın Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 9 yılda 102 yeni park açarken, hizmet binaları, yüzme havuzları, buz sporları tesisi, kültür merkezleri, kütüphane, geri dönüşüm merkezi, engelsiz yaşam merkezi, kreşler ve pazar yerleri dahil olmak üzere 85'ten fazla yeni tesis yaptı.

Ankara'nın en büyük ilçesi Çankaya'nın Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 9 yılda 102 yeni park açarken, hizmet binaları, yüzme havuzları, buz sporları tesisi, kültür merkezleri, kütüphane, geri dönüşüm merkezi, engelsiz yaşam merkezi, kreşler ve pazar yerleri dahil olmak üzere 85'ten fazla yeni tesis yaptı.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde yüzde 64 oyla Çankaya Belediye Başkanı seçilen Alper Taşdelen, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ise Çankaya Belediyesi tarihinin en yüksek oyu olan yüzde 73,48 ile bir kez daha başkan oldu.

Başkan Taşdelen'in, 9 yılda Çankaya ve Çankayalılar için yaptığı hizmetler; 102 yeni park, 3 yeni hizmet binası, 2'si kapalı yüzme havuzu, 1'i buz sporları salonu 3 yeni spor merkezi, 8 gündüz bakım evi, 16 Çankaya Evi, 3'ü yeni 4'ü yenilenen 7 kültür merkezi, 4'ü yeni, 7'si üzeri kapatılmış 11 pazar yeri, engelsiz yaşam merkezi, sosyal tesis, kütüphane, çocuk evi, bahar evleri, müzik atölyesi, çocuk teknoloji evi, öğrenci yurdu, dans merkezi, iş istihdam merkezi, kent ve tarım hobi evleri, bitki satış noktaları, geri dönüşüm merkezleri, gelişimsel çocuk oyun evleri, üretim ve lojistik tesisi gibi 35'ten fazla merkez oldu.

Çankaya, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması'na (İlçe SEGE-2022) göre, Türkiye'nin en gelişmiş ikinci ilçesi olmuştu.

Taşdelen'in, gelecek dönemde Çankaya ve Çankayalıların hizmetine sunacağı eser ve tesisler ise şöyle:

"Bademlidere Cumhuriyet Parkı dahil 9 yeni park, Atatürk Kültür Merkezi, Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi, Kırkkonaklar Çankaya Evi, Karapınar Çankaya Evi, Dilekler Çankaya Evi, Güneş Gündüz Bakım Evi, Uğur Böceği Gündüz Bakım Evi, Dostluk Gündüz Bakım Evi, Prof. Dr. Türkan Saylan Nikah Salonu, Balgat Pazar Yeri Yenileme ve Üst Kapama."