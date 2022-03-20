ÇANAKKALE - Türk Yıldızları'nın 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış törenindeki gösteri uçuşu - Kokpit görüntüleri - Haberler

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ÇANAKKALE - Türk Yıldızları'nın 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış törenindeki gösteri uçuşu - Kokpit görüntüleri

AA - Güncel
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Uçakların kalkış hazırlığı Türk Yıldızları'nın 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış töreninde gösteri uçuşunun kokpit kamerasından görüntüleri ÇANAKKALE - Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün...

Uçakların kalkış hazırlığı

Türk Yıldızları'nın 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış töreninde gösteri uçuşunun kokpit kamerasından görüntüleri ÇANAKKALE - Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış töreninin ardından gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

ÇANAKKALE - Türk Yıldızları'nın 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış törenindeki gösteri uçuşu - Kokpit görüntüleri

ÇANAKKALE - Türk Yıldızları'nın 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış törenindeki gösteri uçuşu - Kokpit görüntüleri

ÇANAKKALE - Türk Yıldızları'nın 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış törenindeki gösteri uçuşu - Kokpit görüntüleri

AA / Güncel

1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Boğazı, Türk Yıldızları, Türk, Güncel, Haberler

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