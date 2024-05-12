Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Geleneksel Piknik Şenliği düzenlendi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Beyçayırlılar Derneği'nin Geleneksel Piknik Şenliği düzenlendi.

Beyçayır köyü kırsalında düzenlenen piknikte konuşan Belediye Başkanı Atilla Öztürk, annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak, "Üzerimizde en büyük emeği olan onlar. Onlar bizi okuttu, büyüttü, yedirdi, içirdi. Haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Onlardan Allah razı olsun." dedi.

Kendisinin de Beyçayırlı olduğunu dile getiren Öztürk, etkinliği düzenleyen ve çok sayıda katılımcıyı bir araya getiren Beyçayırlılar Derneğine teşekkür etti.

Dernek başkanı Hasan Erkan da uzun yıllardır devam eden bu şenliğe katılımın her yıl artarak devam ettiğini söyledi.

Katılımın yoğunluğundan son derece mutlu olduklarını ifade eden Erkan, "Emeği geçenlere ve tüm sponsorlara çok teşekkür ediyorum. Burada gün boyunca 7'den 70'e çeşitli eğlencelerle herkes doyasıya eğleniyor. Çocuklarımız simit yeme, yumurta taşıma, çuval ve halat çekme yarışmalarında doyasıya eğeleniyorlar." dedi.

Şenliğe, İl Genel Meclisi Üyesi Yakup Uzun, derneğin yönetim kurulu üyeleri ile köyde yaşayanlar katıldı.