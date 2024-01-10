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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamaya sebep olabileceği belirtilerek, ilçedeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son meteorolojik verilere göre olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamaya sebep olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, ilçedeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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