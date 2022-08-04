Çanakkale haber! ÇANAKKALE - Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü geminin Çanakkale Boğazı'ndan geçişi başladı Çanakkale haberlerine göre Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Lübnan'ın Tripoli Limanı'na doğru yola çıkan "Razoni" adlı mısır yüklü gemi, Çanakkale Boğazı'na ulaştı. Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Lübnan'ın Tripoli Limanı'na doğru yola çıkan "Razoni" adlı mısır yüklü gemi, Çanakkale Boğazı'na ulaştı. Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında yola çıkan ve dün Rumelihisarı açıklarında denetlenen Sierra Leone bayraklı, 27 bin ton mısır taşıyan gemi, saat 15.45'te İstanbul Boğazı geçişini tamamlamasının ardından Marmara Denizi'nden güzergahına devam etti. Gemi, kuzey yönden giriş yaptığı Çanakkale Boğazı'ndan geçişine başladı. Razoni'nin, Ege Denizi ve Akdeniz rotasından Lübnan'ın Tripoli Limanı'na ulaşması planlanıyor. Güncel AA / Burak Akay Çanakkale Boğazı Ukrayna Lübnan Güncel Haberler

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