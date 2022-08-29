Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çanakkale haber: Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk göreve başladı

Güncel Haberler

Çanakkale haber: Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk göreve başladı

Çanakkale haberleri... Çanakkale'nin Lapseki ilçesi kaymakamlığına atanan Emre Öztürk, göreve başladı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesi kaymakamlığına atanan Emre Öztürk, göreve başladı.

Dr. Fatih Çelikkaya'nın Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine atanmasının ardından Mardin'in Yeşilli ilçesinden Lapseki'ye Emre Öztürk atandı.

Yeni göreve başlayan Kaymakam Emre Öztürk'ü hükümet konağı önünde daire müdürleri ve personel karşıladı.

Ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Toplantı Salonunda tanışma toplantısı yapan Öztürk, kaymakamlık personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ercan Özçetin - Güncel

Fatih Çelikkaya Emre Öztürk Çanakkale Mardin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title