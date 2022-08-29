Çanakkale haber: Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk göreve başladı
Güncel Haberler
Çanakkale haberleri... Çanakkale'nin Lapseki ilçesi kaymakamlığına atanan Emre Öztürk, göreve başladı.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesi kaymakamlığına atanan Emre Öztürk, göreve başladı.
Dr. Fatih Çelikkaya'nın Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine atanmasının ardından Mardin'in Yeşilli ilçesinden Lapseki'ye Emre Öztürk atandı.
Yeni göreve başlayan Kaymakam Emre Öztürk'ü hükümet konağı önünde daire müdürleri ve personel karşıladı.
Ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Toplantı Salonunda tanışma toplantısı yapan Öztürk, kaymakamlık personeline teşekkür etti.
Kaynak: AA / Ercan Özçetin - Güncel