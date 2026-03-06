Haberler

Yüksek faiz vaadiyle 300 milyon TL toplayan emlakçı evinde ölü bulundu

Çanakkale'de esrarengiz bir olay yaşandı. Çan ilçesinde 200 kişiden yüksek faiz vaadiyle 300 milyon TL topladığı ileri sürülen ve kayıplara karışan emlakçı, babasına ait evde ipe asılı halde ölü bulundu.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde emlakçılık yapan Osman Ö. (51), vatandaşlara yüksek faiz vaadi vererek para toplamaya başladı.

300 MİLYON TL İLE SIRRA KADEM BASTI

Osman Ö., 200 kişiden yaklaşık 300 milyon TL toplayarak sırra kadem bastı. Uzun süredir faiz vaadiyle para topladığı iddia edilen Osman Ö. son günlerde telefonlara çıkmadığı ve haber alınmadığı, eşinin ise 3 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Haber alınmaması üzerine ise vatandaşlar tedirgin olarak Çan Adliyesi'ne giderek şikayetçi oldu. Çok sayıda ihbar üzerine polis ekipleri detaylı inceleme başlattı.

BABASININ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Osman Ö.'nün Atatürk Mahallesinde bulunan babasının evine giden polis ekipleri, Osman Ö.'yi kendini asmış bir halde ölü buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Osman Ö.'nün cenazesi Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
