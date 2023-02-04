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Çanakkale'de beklenen fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal edildi

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Çanakkale'de beklenen fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal edildi Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine 5-6 Şubat tarihleri arasında yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale'de beklenen fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal edildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine 5-6 Şubat tarihleri arasında yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamada, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında 5-6 Şubat tarihleri arasında yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri beklenen fırtına nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Konuyla ilgili Gestaş tarafından yapılan açıklamada, "05-06 Şubat 2023 Pazar ve Pazartesi günleri Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. 05-06 Şubat 2023 Pazar ve Pazartesi günleri Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çanakkale Gökçeada Bozcaada Fırtına Güncel Haberler

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