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Çanakkale'de Avcılık Kursu Tamamlayanlara Belgeleri Verildi

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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen avcılık kursunu tamamlayanlara belgeleri verildi. Kursiyerlere avcılığı bir spor olarak yapmaları ve doğayı korumaları tavsiye edildi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Halk Eğitimi Merkezince açılan avcılık kursunu tamamlayanlara belgeleri verildi.

Avcılar Kıraathanesi'ndeki programa Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zafer Çelik, Lapseki Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Saffet Sargut ile avcılar katıldı.

Lapseki Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü ile Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün ortak girişimleriyle açılan kursu tamamlayan 16 kursiyer, belgelerini Belediye Başkanı Yılmaz'ın elinden aldı.

Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, belgesi alan kursiyerlere, avcılığı bir spor olarak yapmaları, doğayı korumaları ve atış yaparken çok dikkatli olmalarını tavsiye etti.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zafer Çelik de talep olması halinde her yıl avcılık kursu açtıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Halk Eğitimi Merkezi Çanakkale Lapseki Spor Çevre Doğa Eğitim Spor Güncel Haberler

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