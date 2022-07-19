Çanakkale'de 200 yıllık kilise çanı ele geçirildi - Haberler

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Çanakkale'de 200 yıllık kilise çanı ele geçirildi

AA - Burak Akay - Güncel
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Çanakkale'de 200 yıllık kilise çanı ele geçirildi

Çanakkale'deki operasyonda 200 yıllık olduğu değerlendirilen bir kilise çanına el konuldu.

Çanakkale'deki operasyonda 200 yıllık olduğu değerlendirilen bir kilise çanına el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında şüpheli S.E'ye ait ikamete operasyon düzenledi.

Operasyonda, üzerinde 1817 yazısı ve haç işareti bulunan ve tarihi eser niteliği taşıdığı belirlenen yaklaşık 200 yıllık kilise çanı ele geçirildi.

Şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı, operasyonda bulunan malzemeye el konuldu.

AA / Burak Akay - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Çanakkale Güncel Haberler

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