Çanakkale'de 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

Çanakkale'nin ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Ayvacık ilçesinde Atatürk Kültür Parkı'nda tören düzenlendi. Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun yapıldığı törene Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, Ayvacık Garnizon Komutanı Yarbay Olgun Parlar, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, daire amirleri, siyasiler, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Daha sonra Ayvacık 21 Eylül Stadyumu'ndaki törenlerde öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösteri ve oyunlar sahnelendi.

Çan'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Çan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Çan İbrahim Bodur Stadyumu'nda kutlandı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programda halk oyunları gösterileri sunuldu, jimnastik, güreş, okçuluk, müsabakaları yapıldı.

Şiirlerin de okunduğu törende Etili Seramik Halk Oyunları ve Kazdağları Halk Oyunları Topluluğu'nun sergilediği performans ilgi gördü.

Törene Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu, Çan Belediye Başkanı Harun Arslan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Selçuk Ceylan, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Levent Çalış ile protokol üyeleri katıldı.

Gelibolu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde de tören düzenlendi.

Gelibolu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Özdemir, törende yaptığı konuşmada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

Konuşmanın ardından sporcular tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.

Etkinlikler gün boyu Gelibolu genelinde devam edecek.

Lapseki

Lapseki'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cem Özden tarafından anıta çelenk sunuldu.

Daha sonra program hava muhalefeti nedeniyle Plevne İlkokulu Spor Salonu'nda devam etti. Cem Özden, burada günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

Kaymakam Emre Öztürk, Belediye Başkanı Atilla Öztürk, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, daire müdürlerin katıldığı kutlama programında öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler yapıldı.