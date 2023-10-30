Çanakkale Anma Platformu Londra'da, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla balo düzenledi

İngiltere merkezli Çanakkale Anma Platformu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla başkent Londra'da balo düzenledi.

Çanakkale Anma Platformu Başkanı Servet Hassan'ın ev sahipliğinde başkent Londra'daki bir otelde düzenlenen resepsiyon ve baloya, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan ve KKTC'nin Londra Temsilcisi Çimen Keskin'in yanı sıra çok sayıda davetli ve Türk vatandaşları katıldı.

Etkinlikte, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından davetliler ellerinde Türk bayraklarıyla hep birlikte Yüzüncü Yıl Marşı'nı okudu.

"Büyük lider Mustafa Kemal Atatürk, askeri ve siyasi dehasıyla Türk milletini cesaretlendirdi"

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ertaş, yaptığı konuşmada, Çanakkale Anma Platformunun Londra'da düzenlediği programda Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünün coşkuyla kutlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nda verdiği büyük mücadeleye değinen Ertaş, bu mücadelede, büyük lider Mustafa Kemal Atatürk'ün, askeri ve siyasi dehasıyla Türk milletini cesaretlendirdiğini belirtti.

Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasının ardından Türkiye'nin kuruluş sürecini başlattığını, bunun da kurtuluş süreci kadar önemli olduğunu kaydeden Ertaş, şu ifadeleri kullandı:

"Ne mutlu ki bizler Cumhuriyet'in, bu ülkenin çocukları olarak, bu ülkenin okullarında okumuş, başarılara erişmiş insanlar olarak, Cumhuriyet'imizi daha da ileriye götürmeye, güçlü kılmaya ve nasıl büyüklerimiz bizim için güzel bir gelecek bıraktıysa, çocuklarımız için daha güzel bir gelecek bırakmaya kararlıyız. Bu vesileyle, öncelikle Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve Cumhuriyet'imizin kuruluşundan bu yana canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

" Cumhuriyet, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle ve yaşlısıyla hepimize emanet"

Çanakkale Anma Platformu Başkanı Hassan da Londra'da düzenlenen bu etkinlikle Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünün büyük coşku ve kıvançla kutlanmasından büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Servet Hassan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Cumhuriyet'imiz 100 yaşında. Hepimize kutlu olsun. 100 yıl önce bugün Çanakkale'den çıkılan bu kutlu yolun sonunda varılan Ankara'da büyük lider, komutan ve devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun idare Cumhuriyet idaresidir.' ifadesiyle Cumhuriyet'imiz kuruldu. Türk milleti, Cumhuriyet'in ilanını büyük bir mutlulukla, 'Yaşasın Cumhuriyet' nidalarıyla kucakladı."

Cumhuriyet'in, Atatürk'ün önderliğinde milletçe el ele verilerek kurduğunu belirten Hassan, "Cumhuriyet, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle ve yaşlısıyla hepimize emanet. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman dava arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." dedi.

Konuşmaların ardından davetlilere yemek ikram edildi ve daha sonra Soprana Sibel Demir, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

Etkinlikte ayrıca, şarkıcı Sibel Tüzün tarafından 100. yıl konseri verildi.