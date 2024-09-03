Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mücbir sebep halinin süresini uzattı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 31 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla sona eren mücbir sebep halinin 30 Kasım 2024 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız ve ilgili kurum ve kuruluşlarımızca gerekli olan tüm düzenlemeler, deprem bölgesindeki sigortalılarımız ve işverenlerimiz için ivedilikle hayata geçirilmektedir. Bu kapsamda, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 31 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla sona eren mücbir sebep hali, 30 Kasım 2024 tarihine kadar uzatılmış olup, söz konusu il ve ilçelerimizdeki iş yerlerimiz, sigortalılarımız ve genel sağlık sigortalılarımızın; mücbir sebep sona erme tarihine kadar vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin, 16 Aralık 2024 tarihine kadar Kurum'a (Sosyal Güvenlik Kurumu) verilmesi halinde, bu bilgi, belge ve beyannameleri yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır. 2023 yılı Ocak ila Aralık, 2024 yılı Ocak ila Ekim aylarına ilişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri/Aylık Prim ve Hizmet Bildirgeleri, 31 Ocak 2025 tarihine kadar Kurum'a verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş olacaktır" ifadelerini kullandı.

'PRİM BORCU ÖDEME TARİHLERİ ERTELENDİ'

Ödenme süresi dolmuş prim borçlarına değinen Bakan Işıkhan, "6 Şubat 2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları, 31 Aralık 2024 tarihine kadar, 2023 yılı Ocak ila Aralık, 2024 yılı Ocak ila Ekim aylarına ait prim borçları ise gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 2 Haziran 2025 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenmiştir. Yine ödeme vadesi geçmiş borçları, çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olan işveren, sigortalı ve hak sahiplerimizin 6 Şubat 2023 ila 30 Kasım 2024 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 31 Aralık 2024 tarihine kadar ödeyebilmeleri sağlanmıştır. İşveren borçları yönünden 6 Şubat 2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş borçlar için 31 Aralık 2024 tarihine (bu tarih dahil), 6 Şubat 2023 ve sonrası erteleme kapsamına alınan borçlar için 2 Haziran 2025 tarihine kadar (bu tarih dahil) başvuru yapılması ve ilgili mevzuat kapsamında belirtilen diğer şartların sağlanması kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitle ödeme imkanı getirilmiştir. Sigortalılarımızın ve hak sahiplerinin borçlanma ve ihya kapsamındaki borçlarının ödenmesi, kontrol muayene tarihleri gibi uygulamalardan sorunsuz şekilde yararlanmaları için belirlenen yeni mücbir sebep tarihine göre ödeme süreleri güncellenmiştir. Başta da belirttiğim üzere devletimiz ve hükümetimiz olarak deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın her zaman yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.