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ÇAKÜ Avrupa Üniversiteler Birliği'ne Üyelik Başvurusu İmzalandı

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Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ), Avrupa Üniversiteler Birliği'ne üyelik başvurusunu tamamladı. Üniversite, Avrupa Üniversiteler Birliği'ne tam üyelik başvurusunda bulunarak ulusal ve uluslararası görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

Çankırı Karatekin Üniversitesinin (ÇAKÜ) Avrupa Üniversiteler Birliğine üyelik başvurusunun imzalandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, ÇAKÜ Uluslararası İlişkiler Ofis Başkanlığı tarafından hazırlanan Avrupa Üniversiteleri Birliği (European University Association-EUA) adaylık başvurusunun tamamladığı belirtildi.

ÇAKÜ'nün günümüz şartlarına uygun araştırma projelerinde yer alarak ulusal ve uluslararası görünürlüğünü artırmayı sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Üniversitemiz, 49 Avrupa ülkesinde 800'den fazla üniversiteyi ve ulusal rektörlerin konferanslarını temsil eden Avrupa Üniversiteler Birliğine, bireysel tam üyelik başvurusunda bulundu. Avrupa Üniversiteleri Birliği, Bologna sürecinde ve yükseköğretim, araştırma ve yenilik konusundaki AB politikalarını etkilemede çok önemli rol oynamaktadır. Avrupa Üniversiteler Birliğinin yükseköğretimde gelecekte odaklanacağı tematik öncelikler ve çalışmalar; eğitim ve öğretimde dijitalleşme, genç mezunların istihdamı, kaynaklara açık erişim sistemi olacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, Türk üniversiteleri arasında bireysel tam üyelik sahibi olan 39 üniversite bulunduğuna dikkati çekti.

Birliğe dahil olarak proje, etkinlik ve diğer karşılıklı öğrenme faaliyetlerinde kurumlar ile en iyi uygulamaları üniversiteye kazandırmayı hedeflediklerini vurgulayan Çiftçi, "Avrupa Üniversiteler Birliğinin ve üniversitemizin araştırma ve geliştirme, kalite güvencesi, sürdürülebilir kalkınma gibi ortak hedeflerinin olması, bizi bu birlikteliği yapmayı cesaretlendirdi. Üniversitemizin misyon ve vizyon hedefleri doğrultusunda çalışmalara devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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