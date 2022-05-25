ÇAKMAKLA OYNAYAN ÇOCUK, EVİ YAKTI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÇAKMAKLA OYNAYAN ÇOCUK, EVİ YAKTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Antalya'da Suriyeli ailenin kaldığı evde yangın çıktı.

Antalya'da Suriyeli ailenin kaldığı evde yangın çıktı. Yangını, çakmakla oynayan çocuğun çıkardığı belirlendi.

Yangın, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Topçular Mahallesi 1014 sokakta bulunan 2 katlı evin alt katında meydana geldi. Suriye vatandaşı Omar Muhammet Hüseyin'e ait evden duman çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucu yangını söndürüp, dumanı tahliye etti. Polis, maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatırken, yangını evde bulanan çocuğun çakmakla oynarken çıkardığı belirlendi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Muratpaşa, Suriyeli, Antalya, Yangın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title