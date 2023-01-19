Cakarta-Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu İçin 500 Metrelik Rayların Tümünün Kaynaklanması Tamamlandı

Cakarta-Bandung Yüksek Hızlı Demiryolunun (YHD) hat döşemesinin Şubat ayı ortasında tamamlanabilmesi için sağlam bir zemin oluşturacak 500 metrelik rayların tümünün kaynaklanması Salı günü tamamlandı.

Cakarta- Bandung Yüksek Hızlı Demiryolunun (YHD) hat döşemesinin Şubat ayı ortasında tamamlanabilmesi için sağlam bir zemin oluşturacak 500 metrelik rayların tümünün kaynaklanması Salı günü tamamlandı.

142,3km uzunluğundaki hat için 500 metre uzunluğunda 1.168 adet çelik ray gerekiyordu ve 500 metre uzunluğundaki bu parçaların her biri, Çin'den ithal edilen 50 metre uzunluğundaki çelik rayların 15 adımda birbirine kaynaklanmasıyla elde edildi.

Kaynaklama işlemi, Çinli ve Endonezyalı personelin müşterek çalışmasıyla tamamlandı.

SES (Çince): WANG ZHANYUN, Power China Çelik Şirketi'nin Jakarta- Bandung YHD projesinde proje yöneticisi

"Rayların kaliteli bir şekilde kaynaklanması yüksek hızlı trenlerin güvenli ve istikrarlı çalışmasına olanak sağlayacak. Bundan sonraki işleri emniyetli ve etkin bir şekilde tamamlamak için gerekli güven ve kapasiteye sahibiz."

Cakarta- Bandung yüksek hızlı tren hattı Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında bir dönüm noktası niteliğinde.

Hat, Endonezya'nın başkenti Cakarta'yı, ülkenin dördüncü büyük kenti ve aynı zamanda Batı Cava eyaletinin başkenti olan Bandung'a bağlıyor.

350 km/saat tasarım hızına sahip olan demiryolu, Cakarta-Bandung arasındaki yolculuğu üç saatin üzerinden yaklaşık 40 dakikaya indirecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Cakarta'dan bildiriyor.(XHTV)