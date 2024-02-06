Üye Girişi
Haberler

Çağlayan Adliyesi'nde Saldırı Anları Kamerada

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıda, adliye binası içinde silah seslerini duyanların panikle yere yattığı anlar kameraya yansıdı.

ÇAĞLAYAN Adliyesi'ndeki saldırıda, adliye binası içinde silah seslerini duyanların panikle yere yattığı anlar kameraya yansıdı.

Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik gerçekleşen saldırı sırasında, adliye binası içindekilerin paniklediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, defalarca silah sesi duyulurken bina içindekilerin panikle kendilerini yere attığı görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çağlayan Adliyesi Saldırı Güvenlik Adliye Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title