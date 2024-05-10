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Çad'da muhalefet lideri Succes Masra, cumhurbaşkanı seçimini ilk turda kazandığını iddia etti

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Çad'da muhalefet lideri ve geçici Başbakan Succes Masra, cumhurbaşkanı seçimini ilk turda kazandığını iddia etti. Masra, rakibi Muhammed İdris Debi İtno karşısında zaferini açıkladı.

Çad'da muhalefet lideri ve görevdeki geçici Başbakan Succes Masra, 6 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimini ilk turda kazandığını iddia etti.

Seçimdeki iki önemli adaydan biri olan 40 yaşındaki Masra, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajda, rakibi Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno karşısında 6 Mayıs seçimlerinin galibi olduğunu söyledi.

Masra, Çad halkına hitabında, "Sizin sayenizde halk olarak kazandık. İlk turda zaferimizi teyit eden sandık merkezi sonuçlarının yüzde 90'ını aldık. Seçimleri ilk turda kazandırdınız." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından, ülkenin başkentinin Encemine sokaklarında olağan dışı şekilde asker konuşlandığı belirtiliyor. Kentin bazı önemli noktalarında askerlerin bulunduğu ifade ediliyor.

Çad'daki geçiş dönemi

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno'nun cephede 19 Nisan 2021'de öldürülmesinin ardından oğlu Muhammed İdris Debi İtno, 20 Nisan 2021'de 15 generalden oluşan Askeri Geçiş Konseyinin başına getirilmişti.

Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı olarak görevine başlayan İtno, 1 Ocak'ta sürgünden dönen eski muhalif siyasetçi Succes Masra'yı geçici hükümetin başbakanlığına getirmişti.

Masra, siyasi baskılar nedeniyle 2022'de ülkeden kaçmış ancak Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin arabuluculuğu sonrasında Kasım 2023'te ülkesine dönmüştü.

Muhalefetteki Değişim Partisi lideri Masra, yeni anayasa referandumu sırasında geçici Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı İtno'ya destek vermişti.

Kaynak: AA / Güncel

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