Üye Girişi
Haberler

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi'nde panelde konuştu

Güncelleme:

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Kendini Kuran Şehir: Kayseri' paneline katıldı. Büyükkılıç, gençlere güzel bir gelecek hazırlamak için çalıştıklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi tarafından düzenlenen "Kendini Kuran Şehir: Kayseri" paneline katıldı.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'nın moderatörlüğünde, 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen panele katılan Büyükkılıç, gençlere güzel bir gelecek hazırlamak için çalıştıklarını ifade etti.

Büyükkılıç da hem büyükşehir hem de ilçe belediyeleri olarak Kayseri'yi her yönüyle geliştirmek için dayanışma içinde çalıştıklarını belirtti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise Kayseri'nin altyapısı, üniversite ve öğrenci sayısı, yolları, Erciyes Kayak Merkezi, Soğanlı Vadisi ve kültürel mirası ile kendini kuran şehir olduğunu anlattı.

Panelde öğrencilerden gelen sorular da cevaplandırıldı.

Programa, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Memduh Büyükkılıç Kayseri Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ayhan Uzunyayla kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı Ayhan Uzunyayla kaç yaşında, nereli? Halil Tunçay kimdir? CHP Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı Halil Tunçay kaç yaşında, nereli? Şinasi Kuytak kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı Şinasi Kuytak kaç yaşında, nereli? İsmail Yetişkin kimdir? CHP Seferihisar Belediye Başkan adayı İsmail Yetişkin kaç yaşında, nereli? Mürsel Yıldızkaya kimdir? CHP Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı Mürsel Yıldızkaya kaç yaşında, nereli? Münir Eren kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Münir Eren kaç yaşında, nereli? Murat Yıldız kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı Murat Yıldız kaç yaşında, nereli? Ertunç Güngör kimdir? CHP Ankara Nallıhan Belediye Başkan Adayı Ertunç Güngör kaç yaşında, nereli? Süleyman Kandil kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı Süleyman Kandil kaç yaşında, nereli? Beyhan Güler Yılmaz kimdir? Gelecek Partisi Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Beyhan Güler Yılmaz kaç yaşında, nereli? Veli Gündüz Şahin kimdir? CHP Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin kaç yaşında, nereli? Filiz Ceritoğlu Sengel kimdir? CHP İzmir- Selçuk Belediye Başkan adayı Filiz Ceritoğlu Sengel kaç yaşında, nereli? Murat Bozkurt kimdir? Gelecek Partisi Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı Murat Bozkurt kaç yaşında, nereli? Coşkun Ünal kimdir? CHP Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Coşkun Ünal kaç yaşında, nereli? Zeynel Abidin Fidaner kimdir? Gelecek Partisi İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Fidaner kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title