16'ncı Büyükelçiler Konferansı 15-19 Aralık'ta Ankara'da Yapılacak

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nın 16'ncısı, 'Barış, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika' temasıyla 15-19 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Konferansa 148 büyükelçi katılacak ve Türk dış politikasının öncelikleri ele alınacak.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı tarafından geleneksel olarak düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nın 16'ncısı, 15-19 Aralık tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek.

Bu yıl "Barış, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika" temasıyla düzenlenecek konferans, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 15 Aralık'ta yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak.

Konferansa, 148 büyükelçilik ve 14 daimi temsilcilikte görev yapan büyükelçilerin yanı sıra, Bakanlık merkez teşkilatında görevli çok sayıda büyükelçi ve üst düzey yetkilinin katılması öngörülüyor.

Konferans kapsamında Türk dış politikasının gündeminde yer alan ekonomi, güvenlik, savunma, bağlantısallık, enerji, çevre ve iklim, dijitalleşme, insani yardımlar, arabuluculuk ve kamu diplomasisi gibi başlıkların ele alınması; bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin kapsamlı istişareler yapılması planlanıyor.

Toplantılarda ayrıca Dışişleri Bakanlığı'nın kurumsal yapısının ve idari işleyişinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların da değerlendirilmesi bekleniyor. Büyükelçilerin, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İş Konseyleri ile bölgeler bazında bir araya gelerek görev yaptıkları ülkelerdeki iş ve yatırım fırsatlarını ele almaları da öngörülüyor.

2008 yılından bu yana düzenlenen Büyükelçiler Konferansı, Türkiye'nin dış politika önceliklerinin ve stratejik hedeflerinin bütüncül bir yaklaşımla ele alındığı, güncel bölgesel ve küresel gelişmelerin değerlendirildiği üst düzey bir istişare platformu olarak tanımlanıyor. Konferansın, dış politika yapım ve uygulama süreçlerine katkı sunmasının yanı sıra kamu diplomasisinin güçlendirilmesine ve Türkiye'nin uluslararası alandaki görünürlüğünün artırılmasına hizmet ettiği ifade ediliyor.

Büyükelçiler Konferansı'nın sonuncusu, 9-13 Aralık 2024 tarihlerinde "Türkiye'nin Diplomasi Hamleleri ve Küresel Yansımaları" temasıyla gerçekleştirilmişti.

Kaynak: ANKA / Güncel
500

