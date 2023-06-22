Büyükçekmece'nin Güzelce mahallesindeki Güzelce Marina Yat Limanı'nda dalgakıran üzerine kaçak olarak yapılmak istenen restoran ve tesis belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Büyükçekmece'de Yat Limanı'na yapılan kaçak tesisi belediye ekipleri yıktı

İSTANBUL - Büyükçekmece'nin Güzelce mahallesindeki Güzelce Marina Yat Limanı'nda dalgakıran üzerine kaçak olarak yapılmak istenen restoran ve tesis belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Güzelce Yat Limanı'nda deniz tarafındaki dalgakıran üzerine işletme sahipleri tarafından kullanım amacına, ruhsat ve eklerine aykırı olarak 480 metrekarelik alanda yapılan tesis, işletme sahiplerinin engelleme çabalarına rağmen Encümen Kararı gereğince polis ve zabıta gözetiminde yıkıldı.

Ruhsatsız ve izinsiz yapıldığı tespit edildi

Büyükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yat limanının mevcut iskele yapısı üzerine ve bitişiğinde ruhsatsız ve izinsiz tesis yapıldığını tespit etti. Yat limanı işletmecileri ile yapılan yazışmalar sonuç vermedi. 12 Ekim 2021 tarih ve 1349 sayılı Encümen Kararı'nda "3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. Maddesine istinaden tutulan yapı tatil tutanağı çerçevesinde, Büyükçekmece İlçesi, Güzelce Mahallesi Kiraz Sokak'taki yat limanında dalgakıran üstüne 480 metrekare yapı yapıldığı tespit edilerek kaçak yapının yıkılıp imar mevzuatına uygun hale getirilmesi kararı alındı. Yasal sürecin tamamlanmasının ardından da belediye ekipleri tarafından yat limanındaki kaçak yapılan tesis yıkıldı. Yat limanının amacı dışında tersane gibi kullanıldığını belirten mahalle sakinleri de bu durumdan şikayetçi. Büyükçekmece Belediyesi, İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Daire Başkanlığı'na gönderdiği yazıda da Güzelce Marina ve Yat Limanı'nda ruhsatsız yapı yapılmakta olduğunun tespit edildiğini ve "Kullanım İzin Sözleşmesi" doğrultusunda gereğinin yapılmasını talep etti.