Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törende, Vali Kemal Çeber, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile diğer ilgililer Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

İstasyon Meydanı'nda devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Çeber, Osma ve Şahin askeri araçtan törene katılanları selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasının ardından şiir dinletisi ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

Piyade Yüzbaşı Serdar Albayrak günün anlamına ilişkin konuşmasında, Büyük Zafer'in 101. yılını kutlamanın heyecanını yaşandıklarını söyledi.

Program geçit töreniyle sona erdi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu.

Katılımcılar ziyaret ettikleri şehit kabirlerine karanfil bırakıp dua etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde devam eden tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şıldak ile Beyazgül ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Büyükköroğlu, askeri araçtan alanda bulunanları selamladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma, şiirler ve mehter takımı ile halk oyunu ekibinin gösterilerinin ardından program geçit töreniyle sona erdi.

Törene AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ile Cevahir Asuman Yazmacı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ve STK temsilcileri ile halk katıldı.

Adıyaman

Valilik bahçesindeki törende Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Kazdal ile Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunmasının ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Kazdal, Valilik'te tebrikleri kabul etti.

Kilis

Kilis'te de Asri Mezarlık'taki şehitlikte düzenlenen programda İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim ve dua okundu, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Vali Tahir Şahin ve Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Şahin, protokol üyelerinin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Mehter takımının gösteri düzenlediği program halk oyunları gösterisi, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve geçit töreniyle son buldu.

Törene Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Coşkun Karaca, Adalet Komisyonu Başkanı Murat Serdar Çakıroğlu, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, kurum müdürleri ve halk katıldı.

Kahramanmaraş

Atatürk Meydanı'ndaki törende, Vali Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu.

Programın ardından şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. Burada Vali Ünlüer ve protokol üyeleri tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakılırken Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Daha sonra protokol üyeleri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda devam eden törende, askeri araçla caddeden geçerek halkı selamladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar ve şiirlerin okunmasının ardından program geçit töreniyle sona erdi.

Programa AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan ile kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Malatya

Malatya'da ise Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından çelenk sunuldu.

Anıt önündeki törenin ardından Yazıcı makamında askeri ve mülki erkanın tebriklerini kabul etti.

İnönü Caddesi'nde devam eden tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Yazıcı, Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, askeri araçtan alandakileri selamladı.

Daha sonra askeri tören birlikleri ve zırhlı araçlar geçiş yaptı.

Törene AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile diğer ilgililer katıldı.